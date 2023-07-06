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09:08, 6 июля 2023Россия

В Госдуму внесут законопроект о штрафах и лишении прав за опасное вождение

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму проект о штрафах и лишении прав за опасное вождение

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об установлении штрафа и лишении водительских прав за умышленное опасное вождение на дороге. Об этом сообщает ТАСС.

Из пояснительных материалов следует, что парламентарии предлагают дополнить статью 23.1 части 1 КоАП и добавить в нее пункт об ответственности за опасное вождение. Предполагается, что штраф за это нарушение будет составлять 5000 рублей, повторное опасное вождение будет грозить штрафом от 5000 до 10 тысяч рублей или лишением водительских прав на срок до одного года.

Авторы законопроекта указали, что причиной большинства ДТП на дорогах являются водители, которые опасно водят машину и безразлично относятся к другим участникам дорожного движения. Парламентарии подчеркивают, что основанием для привлечения водителя к ответственности за опасное вождение должно быть доказательство нарушения в виде фото или видеозаписи.

Ранее стало известно, что в России вождение автомобиля после приема ряда лекарств, которые ухудшают внимание и реакцию, станет наказуемым. Предлагается установить норму, согласно которой административная ответственность будет наступать не только в случае обнаружения у водителя алкоголя, но и в случае наличия в организме наркотических, психотропных и психоактивных веществ.

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    Анастасия Шейкина
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