Премьер Италии призвала не торопиться с выводами о втором сроке фон дер Ляйен

Мелони: говорить о втором сроке фон дер Ляйен после выборов в ЕП еще рано

Говорить о втором сроке Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии (ЕК) после прошедших выборов в Европейский парламент (ЕП) еще рано. Не торопиться в выводами в эфире радиостанции Rtl призвала премьер-министр Италии и лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

«Думаю, сейчас еще слишком рано об этом говорить. Мы все еще собираем данные, чтобы понять, каким будет большинство», — заявила она.

По словам итальянского премьера, результаты выборов показали существенный рост поддержки партий, которые не входили в еврогруппу Европейская народная партия (ЕНП), поддерживавшую фон дер Ляйен. «Что бы ни случилось, есть два факта: реакция граждан требует, чтобы Европа больше смотрела в сторону правоцентристских сил (...) Второй факт заключается в том, что Италия будет играть фундаментальную роль в Европе», — отметила Мелони.

Отмечается, что на прошедших выборах в Европарламент «Братья Италии» получили 28,8 процента голосов, подтвердив свое лидерство среди политических сил Италии.

Ранее стало известно, что ЕНП лидирует на выборах в Европарламент. По данным exit poll, партия фон дер Ляйен получает 186-189 мест из 720.