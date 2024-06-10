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09:49, 10 июня 2024Мир

Премьер Израиля попросил лидера оппозиции не уходить из его военного кабинета

Нетаньяху призвал лидера оппозиции Ганца не уходить из военного кабинета
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Бени Ганц

Бени Ганц. Фото: Nir Elias / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил лидера оппозиции Бени Ганца пересмотреть свое решение об уходе из чрезвычайного правительства, которое было сформировано сразу после атак ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает The Hill.

«Израиль ведет экзистенциальную войну на нескольких фронтах. Бени, сейчас не время отказываться от [военной] кампании — сейчас время объединить усилия», — призвал Нетаньяху.

Отмечается, что Бени Ганц три недели назад раскритиковал Нетаньяху за отсутствие четкого плана по операции в секторе Газа. Он пообещал, что покинет военный кабинет в случае отсутствия новых решений по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.

8 июня стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила четверых заложников, которых удерживала в плену палестинская группировка ХАМАС. В числе освобожденных — гражданин России, 27-летний Андрей Козлов. Также освобождена 25-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 21 и 40 лет.

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      Виктория Кондратьева
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