При обстреле поселка в Херсонской области со стороны ВСУ погиб местный житель

Губернатор Сальдо: житель Новой Маячки Херсонской области погиб при обстреле ВСУ

Местный житель погиб при обстреле поселка городского типа Новая Маячка в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что жертвой атаки стал молодой человек 1998 года рождения. Также травмы получила женщина, она госпитализирована в Каланчакскую центральную районную больницу.

По словам губернатора, ВСУ обстреляли населенный пункт из реактивных систем залпового огня (РСЗО), два дома были разрушены.

Вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Первый удар был нанесен корректируемой авиабомбой, второй удар — с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Погибли 22 человека, еще 15 пострадали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.