При украинских атаках на Белгородскую область пострадали еще три человека

Гладков: при атаках БПЛА на Белгородскую область пострадали еще три человека

При атаках украинских БПЛА на Белгородскую область пострадали еще три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки на автомобиль в Шебекино от взрыва пострадала женщина, ее госпитализировали. Врачи диагностировали у местной жительницы сотрясение головного мозга и множественные открытые раны лица и шеи.

Также в Грайворонском городском округе в районную больницу самостоятельно обратились двое мужчин с закрытыми черепно-мозговыми травмами, контузией и сотрясением головного мозга.

Ранее Гладков завил, что сотрудника телеканала «Россия 24», который пострадал при подрыве на мине в Шебекино, успешно прооперировали. Состояние мужчины стабильно, его перевели в областную больницу.