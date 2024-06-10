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21:23, 10 июня 2024Россия

Раскрыто состояние подорвавшегося на мине в Шебекино телеоператора

Гладков: подорвавшийся на мине оператор «России 24» успешно прооперирован

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Сотрудника телеканала «Россия 24», который пострадал при подрыве на мине в Шебекино, успешно прооперировали. Информацию о его состоянии раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Оператора доставили в больницу днем 10 июня в тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости и левого плеча. Врачи успешно извлекли осколок. Состояние мужчины стабильно, его перевели в областную больницу.

Об инциденте стало известно ранее 10 июня. Изначально сообщалось о четверых пострадавших — троих бойцах самообороны и операторе телеканала, которого доставили в Шебекинскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Еще одного мужчину госпитализировали, двум другим оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Позже число пострадавших выросло до пяти.

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      Марина Совина
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