Раскрыто состояние подорвавшегося на мине в Шебекино телеоператора

Гладков: подорвавшийся на мине оператор «России 24» успешно прооперирован

Сотрудника телеканала «Россия 24», который пострадал при подрыве на мине в Шебекино, успешно прооперировали. Информацию о его состоянии раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Оператора доставили в больницу днем 10 июня в тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости и левого плеча. Врачи успешно извлекли осколок. Состояние мужчины стабильно, его перевели в областную больницу.

Об инциденте стало известно ранее 10 июня. Изначально сообщалось о четверых пострадавших — троих бойцах самообороны и операторе телеканала, которого доставили в Шебекинскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Еще одного мужчину госпитализировали, двум другим оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Позже число пострадавших выросло до пяти.