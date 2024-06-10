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19:44, 10 июня 2024Россия

Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино выросло

Гладков: число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино выросло до пяти

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Число, пострадавших при подрыве на мине в Шебекино Белгородской области выросло до пяти. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал он.

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По словам чиновника, пострадавшего сотрудника телеканала «Россия 24» успешно прооперировали — у него удалили осколок. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Оператора перевели для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу, добавил глава области.

Об инциденте стало известно ранее 10 июня. Изначально сообщалось о четверых пострадавших — троих бойцах самообороны и операторе телеканала, которого доставили в Шебекинскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Еще одного мужчину госпитализировали, двум другим оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

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      Никита Абрамов
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