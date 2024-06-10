Проснувшиеся во время операций пациенты рассказали об увиденном

Люди, которые просыпались во время операций и других медицинских процедур, требующих наркоза, рассказали о том, что видели и слышали в эти моменты. Своими историями они поделились на форуме Reddit.

Один пользователь рассказал, как пришел в себя во время серьезной операции на ноге.

Я проснулся в тот момент, когда мне бедренную кость вставляли обратно в ногу. Ничего особенного не видел, но помню чувство, будто все ходуном ходит. Видимо, хирургия иногда требует силовых действий ibrakestuff пользователь Reddit

Несколько участников форума вспомнили, как просыпались во время удаления зубов мудрости.

Меня ввели в медикаментозный сон для удаления зуба мудрости. Я проснулся на полдороге. Врач сказал: «Блин, он проснулся». Я указал на капельницу с наркозом, и все засмеялись, а кто-то сказал: «Он еще хочет». И меня снова усыпили анонимный пользователь Reddit

Другой пользователь начал спорить со стоматологом после пробуждения.

Я проснулся во время удаления зуба мудрости. Я пытался сказать врачу, что он очень больно это делает. А он говорил, что мне не больно. Медсестра спросила, не дать ли мне больше снотворного. Потом я вырубился. На самом деле, было действительно больно anorexicturkey пользователь Reddit

Еще один участник форума вспомнил историю о своем друге.

Мой приятель (мы все в этой истории медработники) проснулся во время удаления камня из почки. А врач (они вместе работали) смотрел на экран рентгена и говорил: «Куда же делась эта штуковина?». Мой друг, рентгенолог с 30-летним стажем, просыпается, смотрит на экран над собой, тыкает в него пальцем и говорит: «Да вот же она». Уролог сказал что-то вроде: «Какого черта?». После этого он снова его усыпил Sure_Tree_5042 пользователь Reddit

Пользователь под ником Ruby-Skylar заявил, что пообщался с врачом во время колоноскопии.

Проснулся во время колоноскопии. Повернул голову и посмотрел на экран. Потом спросил: «Это что, мои кишки?» Врач ответил: «Спокойной ночи». И я опять уснул. Но все запомнил Ruby-Skylar пользователь Reddit

В ноябре 2023-го моряки рассказали на форуме Reddit о самых жутких и необъяснимых случаях в открытом море. Один из них вспомнил, как встретился в море с гигантской волной, которая была больше 20 метров в высоту.