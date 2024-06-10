Проснувшиеся во время операций пациенты рассказали об увиденном

Люди, которые просыпались во время операций и других медицинских процедур, требующих наркоза, рассказали о том, что видели и слышали в эти моменты. Своими историями они поделились на форуме Reddit.
Один пользователь рассказал, как пришел в себя во время серьезной операции на ноге.
Я проснулся в тот момент, когда мне бедренную кость вставляли обратно в ногу. Ничего особенного не видел, но помню чувство, будто все ходуном ходит. Видимо, хирургия иногда требует силовых действий
Несколько участников форума вспомнили, как просыпались во время удаления зубов мудрости.
Меня ввели в медикаментозный сон для удаления зуба мудрости. Я проснулся на полдороге. Врач сказал: «Блин, он проснулся». Я указал на капельницу с наркозом, и все засмеялись, а кто-то сказал: «Он еще хочет». И меня снова усыпили
Другой пользователь начал спорить со стоматологом после пробуждения.
Я проснулся во время удаления зуба мудрости. Я пытался сказать врачу, что он очень больно это делает. А он говорил, что мне не больно. Медсестра спросила, не дать ли мне больше снотворного. Потом я вырубился. На самом деле, было действительно больно
Еще один участник форума вспомнил историю о своем друге.
Мой приятель (мы все в этой истории медработники) проснулся во время удаления камня из почки. А врач (они вместе работали) смотрел на экран рентгена и говорил: «Куда же делась эта штуковина?». Мой друг, рентгенолог с 30-летним стажем, просыпается, смотрит на экран над собой, тыкает в него пальцем и говорит: «Да вот же она». Уролог сказал что-то вроде: «Какого черта?». После этого он снова его усыпил
Пользователь под ником Ruby-Skylar заявил, что пообщался с врачом во время колоноскопии.
Проснулся во время колоноскопии. Повернул голову и посмотрел на экран. Потом спросил: «Это что, мои кишки?» Врач ответил: «Спокойной ночи». И я опять уснул. Но все запомнил
В ноябре 2023-го моряки рассказали на форуме Reddit о самых жутких и необъяснимых случаях в открытом море. Один из них вспомнил, как встретился в море с гигантской волной, которая была больше 20 метров в высоту.