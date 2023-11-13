Моряки рассказали о самых жутких и необъяснимых случаях в открытом море

Моряки вспомнили самые жуткие и необъяснимые случаи, свидетелями которых они стали, когда служили на кораблях и работали в открытом море. Их истории собраны на сайте Reddit.

Один из пользователей рассказал о встрече с волной-убийцей — гигантской одиночной волной, высота которой может превышать 20 метров. Это произошло во время ночного шторма.

Судно стало подниматься на волне, и дошли до точки, где пора бы уже и вниз, но волна все не кончалась и не кончалась. И тут это наконец случилось. Судно полетело вниз. Все приготовились к удару, стали хвататься кто за что, но все равно повалились на палубу red_pimp69 пользователь Reddit

Бывший военный моряк заявил, что во время службы на авианосце стал свидетелем загадочного явления.

Самая чудная вещь: огромный столб огня из воды в сотнях миль от берега. Выглядело, как пламя над нефтеперерабатывающим заводом, только внизу — ничего, кроме воды. Огонь был высотой несколько этажей BBQQA пользователь Reddit

По словам пользователя c ником MAGNAPlNNA, самый жуткий случай на его памяти произошел, когда он участвовал в съемках документального фильма в Северной Атлантике.

В одном из особенно неудачных походов все, что только могло, пошло не так. Мы какое-то нездоровое время были без воды, без еды, без сна. Сначала начались слуховые галлюцинации. На судах всегда шумно, и когда ты не в себе, то начинаешь различать в звуках слова. Я слышал детский смех, хоровое пение, и — это было хуже всего — плеск, который звучал в точности как мое имя. А если добавить зрительные галлюцинации, то становится по-настоящему страшно. В какой-то момент я решил, что мы в пустыне, кругом песок и вдали видны горы. Другой член команды тоже сходил с ума и кричал, что мы сейчас столкнемся с многоэтажкой MAGNAPlNNA пользователь Reddit

Пользователь fd1Jeff рассказал о крохотной лодке с веслами, которую встретил в открытом море.

Я служил в военном флоте. Где-то у берегов Италии видел крохотную лодочку — не больше обычной гребной шлюпки. До суши миль девять или десять, полночь. Кромешная темнота, с берега не видно ни огонька, вокруг — ни одного другого судна. На лодочке был свет. Наш капитан сказал, что это рыбак так пытается привлечь рыбу fd1Jeff пользователь Reddit

Пользователь с ником baron_von_helmut поведал о случае, который произошел, когда он жил в Таиланде в начале 1990-х.

Как-то раз утром на берегу была какая-то суматоха. Пошел взглянуть, что случилось. Люди столпились возле чего-то. Сначала я решил, что это бревно, вынесенное морем. Но оказалось, что это тело матроса с перерезанным горлом. Местные сказали, что в море такое часто бывает — там полный беспредел. У утопленника, говорят, была татуировка с надписью «Женщина в каждом порту». Местные, кстати, недолюбливали «морских», как они их называли. И была четкая разница между местными рыбаками и «морскими» baron_von_helmut пользователь Reddit

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана береговая охрана спасла трех моряков, которые целый день голыми руками отбивались от акул после того, как их катер затонул. У двоих спасенных остались раны от укусов акул на руках, у одного из них обнаружены признаки переохлаждения.

