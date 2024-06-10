Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 10 июня 2024Бывший СССР

Пушилин сообщил о взятии под контроль 60 процентов территории ДНР

Пушилин сообщил об освобождении 60% территории ДНР
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские войска взяли под контроль 60 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Освобождено более 60 процентов республики, если брать просто в территориальном выражении», — сказал он.

Пушилин добавил, что некоторые крупные города региона все еще контролируются украинскими силами. По его словам, речь идет о Красноармейске, Доброполье, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Славянске и других более мелких населенных пунктах.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что украинские военные начинают отступать из Часов Яра под Донецком. По его данным, оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе снята. Он отметил, что многие военнослужащие переброшены на харьковское направление.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в зоне СВО начала применять новую артустановку

      Три человека получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

      Россиянам назвали простой способ взбодриться утром

      Джокович утратил звание первой ракетки мира

      Раскрыт размер трат из главной российской «кубышки»

      В ДНР рассказали об интенсивном наступлении ВС России на авдеевском направлении

      Проснувшиеся во время операций пациенты рассказали об увиденном

      Появились кадры попытки атаки дронов ВСУ на буксир и баржу в Таганрогском заливе

      В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы. Наводку на них дала одна из западных спецслужб

      Аэропорт российского города временно закрыли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше