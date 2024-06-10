Пушилин сообщил о взятии под контроль 60 процентов территории ДНР

Российские войска взяли под контроль 60 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.
«Освобождено более 60 процентов республики, если брать просто в территориальном выражении», — сказал он.
Пушилин добавил, что некоторые крупные города региона все еще контролируются украинскими силами. По его словам, речь идет о Красноармейске, Доброполье, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Славянске и других более мелких населенных пунктах.
Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что украинские военные начинают отступать из Часов Яра под Донецком. По его данным, оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе снята. Он отметил, что многие военнослужащие переброшены на харьковское направление.