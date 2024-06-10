ПВО сбила беспилотник в небе над Белгородской областью

Минобороны: система ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. О поражении беспилотника сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 19:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Курской областью.