Украинский дрон сбит при попытке атаковать Россию

Минобороны: украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит в небе над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон был уничтожен при попытке атаковать Россию. Летательный аппарат был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны.

В Минобороны указали, что сбитый БПЛА относился к беспилотникам самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Украина использует их для ударов по российским регионам.

10 июня еще один беспилотник был сбит над Ярославской областью. Из-за атаки было перекрыто движение по ярославскому участку трассы М8. О принадлежности БПЛА не сообщалось.