Ракетную опасность объявили и отменили в российском регионе

В Белгородской области была объявлена ракетная опасность, которую спустя несколько минут отменили. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Город Белгород и Белгородский район — отбой ракетной опасности», — написал Гладков.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 21:30 по мск. Спустя семь минут тревогу отменили.
Ранее при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал семилетний мальчик из села Колосково Валуйского городского округа Белгородской области. Взрыв повредил ребенку ткани обеих стоп. «Для оказания первичной помощи бригадой скорой пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ», — рассказал Гладков.