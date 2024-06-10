Ракетную опасность объявили и отменили в российском регионе

Губернатор Гладков: в Белгородской области отменена ракетная опасность

В Белгородской области была объявлена ракетная опасность, которую спустя несколько минут отменили. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район — отбой ракетной опасности», — написал Гладков.

Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 21:30 по мск. Спустя семь минут тревогу отменили.

Ранее при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал семилетний мальчик из села Колосково Валуйского городского округа Белгородской области. Взрыв повредил ребенку ткани обеих стоп. «Для оказания первичной помощи бригадой скорой пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ», — рассказал Гладков.