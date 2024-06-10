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18:55, 10 июня 2024Путешествия

Раскрыт базовый набор диких туристов в России

В базовый походный набор туристов в России вошли спальный мешок и палатка

Фото: Frank Holleman / Unsplash

Любители активного отдыха в России берут с собой в путешествие в первую очередь рюкзак и палатку, а также спальный мешок. Базовый набор туристов, которые любят отдыхать дикарями, раскрыл «Мегамаркет», исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отмечают, что в 2024 году туристы также берут с собой в походы коврик-пенку, набор посуды, термос, котелок, фонарь, горелку, спички и средство от насекомых.

«При этом походная корзина россиян год от года расширяется, аналитики отмечают, что растет популярность товаров для создания комфорта на природе, ориентирования на местности и поиска металлов», — говорится в сообщении. Так, в 2024 году в топ покупок помимо базовых вещей вошли гамаки, спрос на них увеличился на 97 процентов по сравнению с 2023 годом, тенты — 80 процентов, металлоискатели — 26 процентов и компасы — 11 процентов.

Ранее туроператоры раскрыли российским путешественникам стоимость путевок в Грузию в пляжный сезон. Так, цена туров с размещением в отелях Грузии летом начинается от 41 тысячи рублей за семь дней.

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