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09:13, 10 июня 2024Экономика

Раскрыт размер трат из главной российской «кубышки»

Замглавы Минэка Торосов: в 2024 году из ФНБ выделят более 1 триллиона рублей

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В 2024 году российские власти выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ) более 1 триллиона рублей. Размер трат из главной «кубышки» страны раскрыл заместитель главы Министерства экономического развития (Минэка) Илья Торосов. Его слова приводит газета «Ведомости».

Ключевой статьей расходов из ФНБ в этом году станет строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луга. На эти цели российские власти выделят из главной «кубышки» в общей сложности 392 миллиарда рублей, уточнил замглавы ведомства.

В свою очередь, на расширение производства воздушных судов из ФНБ направят 284 миллиарда рублей. Планируется, что эти денежные средства будет получать госкорпорация «Ростех», которая выпустит облигации на 15 лет под льготную ставку 1,5 процента годовых.

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На льготный лизинг воздушных, водных судов и автобусов правительство выделит из фонда 100 миллиардов рублей. Речь идет о реализации проекта Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). На строительство дороги Казань-Екатеринбург выделят 77 миллиардов рублей, а на проекты ЖКХ — еще 30 миллиардов через Фонд развития территорий.

Вышеперечисленные статьи расходов станут ключевыми в этом году, они подразумевают выделение в общей сложности порядка 883 миллиардов рублей. На что пойдут остальные средства, замглавы Минэка раскрывать не стал.

По итогам мая 2024 года объем ФНБ снизился до отметки примерно в 12,704 триллиона рублей. За последний месяц весны главная российская «кубышка» сократилась на 47,024 миллиарда. К концу мая показатель составил 141,489 миллиарда в долларовом эквиваленте, или 7,1 процента ВВП.

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