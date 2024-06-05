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13:04, 5 июня 2024Экономика

Объем главной российской «кубышки» снизился

Объем Фонда национального благосостояния сократился на 47 млрд рублей в мае

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

По итогам мая 2024 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России сократился на 47,024 миллиарда рублей и снизился до отметки примерно в 12,704 триллиона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Министерства финансов (Минфина).

К концу последнего месяца весны показатель составил 141,489 миллиарда в долларовом эквиваленте, или 7,1 процента ВВП. Для сравнения, в начале мая объем главной российской «кубышки» составлял примерно 12,751 триллиона рублей (138,93 миллиарда долларов), уточнили в ведомстве.

Объем ликвидных активов фонда за этот период времени составил 5,046 триллиона рублей, или 56,2 миллиарда долларов. Это соответствует 2,8 процента национального ВВП. За месяц показатель сократился на 126 миллиардов рублей. С начала 2024 года единственной иностранной валютой на счетах ФНБ остались китайские юани (в мае — 227,616 миллиарда). В рублях за последний месяц весны разместили 1,252 миллиарда, а объем золота за это время сократился на 4,6 тонны — с 334,367 тонны в апреле до 329,705 тонны.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила о предложении Минэкономразвития резко нарастить лимит дополнительных расходов из ФНБ — с нынешних 4,2 триллиона до 6 триллионов рублей. В ведомстве считают, что эта мера позволит в большей степени профинансировать стратегические для страны проекты. При этом в апреле глава Минфина Антон Силуанов настаивал на том, что средства из ФНБ должны тратиться в пределах действующего лимита.

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