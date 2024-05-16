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09:59, 16 мая 2024Экономика

В России собрались увеличить расходы из ФНБ

«Ведомости»: Минэкономразвития предложило резко нарастить лимит расходов из ФНБ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Минэкономразвития предложило нарастить лимит финансирования дополнительных расходов из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем достаточно резко — с 4,2 триллиона до 6 триллионов рублей. Об этом со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к правительству, пишут «Ведомости».

В ведомстве указывают, что нарастить расходы можно было бы в связи с улучшением прогноза по ликвидной части фонда, а деньги вложить в стратегические для страны проекты.

Собеседник издания отметил, что действующий лимит пока не исчерпан, но средства уже расписаны по конкретным проектам, а новые запросы от компаний есть. В то же время другой источник считает, что Минфин не согласится с таким предложением. По его словам, ликвидная часть ФНБ и так невелика, а сохранение высокой инфляции создает новые риски.

Он также напомнил, что пусть траты из ФНБ и зеркалируются Банком России (регулятор ведет продажу юаней, чтобы не допустить резкого снижения курса рубля), но в моменте они все равно приводят к увеличению предложения денег, а значит, давят на цены.

В апреле министр финансов Антон Силуанов настаивал на том, что средства из ФНБ должны тратиться в пределах лимита. При этом уже сейчас правительство выходит за ранее утвержденные рамки. До 2022 года расходы разрешались в случае, если объем денег в фонде превышал 7 процентов ВВП, а сейчас его ликвидная часть опустилась до 2,9 процента.

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Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков указал, что Минэкономразвития, по сути, предлагает отказаться от замысла бюджетного правила, которое заключалось в смягчении влияния скачков цен на нефть на внутреннюю деловую активность. В свою очередь директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг отметил, что увеличение расходов из ФНБ приведет к более высокой ключевой ставке, а следовательно, и к росту расходов бюджета.

В декабре прошлого года Силуанов на фоне роста расходов ФНБ на инфраструктурные проекты и поддержку экономики в 2,5 раза пообещал, что правительство не допустит полного исчерпания фонда. По его словам, если угроза возникнет, то средства начнут искать в других источниках.

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      Платон Щукин
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