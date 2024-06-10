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11:34, 10 июня 2024Россия

В России заявили о решении Украины пойти ва-банк

Сенатор Джабаров: Россия готова ответить на авиационные атаки ВСУ

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Россия готова ответить на удары самолетами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по своей территории, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о первой авиационной атаке Киева по российской территории.

«Украинцы пошли ва-банк. Они уверовали с помощью Запада в бесконечную [помощь] в любом масштабе. Я думаю, они заблуждаются. Я думаю, если речь идет об атаках с использованием самолетов, Украина здесь однозначно проиграет. Мы обязательно подготовимся к этой новой тактике украинцев. Я думаю, что украинская авиация, скорее всего, перестанет вообще существовать. Она не сможет противопоставить нашей авиации в воздухе ничего. Я думаю, что наши военные готовят ответ», — сказал сенатор.

Как сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванный украинский военный источник, самолет ВСУ впервые нанес удар по цели в России за пределами Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые Москва присоединила осенью 2022 года по итогам референдумов.

По информации телеканала, Киев атаковал объект в Белгородской области. «Пока неясно, какой тип боеприпасов использовался, в том числе было ли это оружие западного производства», — говорится в материале.

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