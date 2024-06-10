В России заявили о решении Украины пойти ва-банк

Сенатор Джабаров: Россия готова ответить на авиационные атаки ВСУ

Россия готова ответить на удары самолетами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по своей территории, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о первой авиационной атаке Киева по российской территории.

«Украинцы пошли ва-банк. Они уверовали с помощью Запада в бесконечную [помощь] в любом масштабе. Я думаю, они заблуждаются. Я думаю, если речь идет об атаках с использованием самолетов, Украина здесь однозначно проиграет. Мы обязательно подготовимся к этой новой тактике украинцев. Я думаю, что украинская авиация, скорее всего, перестанет вообще существовать. Она не сможет противопоставить нашей авиации в воздухе ничего. Я думаю, что наши военные готовят ответ», — сказал сенатор.

Как сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванный украинский военный источник, самолет ВСУ впервые нанес удар по цели в России за пределами Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые Москва присоединила осенью 2022 года по итогам референдумов.

По информации телеканала, Киев атаковал объект в Белгородской области. «Пока неясно, какой тип боеприпасов использовался, в том числе было ли это оружие западного производства», — говорится в материале.