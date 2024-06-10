России предрекли гражданский террор от Киева в ответ на поражения ВСУ на фронте

Express: Украина компенсирует поражения на фронте террором на российской земле

Киев попытается компенсировать поражения, нанесенные армией России Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фронте, масштабным террором на российской земле, эта деятельность может включать в себя бомбардировку инфраструктуры и социальных объектов. Об этом британской газете Express заявил аналитик Николас Драммонд.

«Украина захочет вести террористическую деятельность в России, если Россия победит на Украине или получит какую-либо победу [дипломатическим способом]», — заявил специалист. По его словам, этот план вступит в силу в случае, если украинского президента Владимира Зеленского «не устроит навязанное Киеву мирное соглашение».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал поддерживать Украину «до самого конца». По словам политика, Париж и Берлин обсудят все сценарии достижения мира на Украине и поддержку ВСУ на предстоящем заседании франко-германского совета по обороне и безопасности.