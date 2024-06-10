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12:00, 10 июня 2024Мир

России предрекли гражданский террор от Киева в ответ на поражения ВСУ на фронте

Express: Украина компенсирует поражения на фронте террором на российской земле

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Киев попытается компенсировать поражения, нанесенные армией России Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фронте, масштабным террором на российской земле, эта деятельность может включать в себя бомбардировку инфраструктуры и социальных объектов. Об этом британской газете Express заявил аналитик Николас Драммонд.

«Украина захочет вести террористическую деятельность в России, если Россия победит на Украине или получит какую-либо победу [дипломатическим способом]», — заявил специалист. По его словам, этот план вступит в силу в случае, если украинского президента Владимира Зеленского «не устроит навязанное Киеву мирное соглашение».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал поддерживать Украину «до самого конца». По словам политика, Париж и Берлин обсудят все сценарии достижения мира на Украине и поддержку ВСУ на предстоящем заседании франко-германского совета по обороне и безопасности.

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      Дмитрий Сотак
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