Киев попытается компенсировать поражения, нанесенные армией России Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фронте, масштабным террором на российской земле, эта деятельность может включать в себя бомбардировку инфраструктуры и социальных объектов. Об этом британской газете Express заявил аналитик Николас Драммонд.
«Украина захочет вести террористическую деятельность в России, если Россия победит на Украине или получит какую-либо победу [дипломатическим способом]», — заявил специалист. По его словам, этот план вступит в силу в случае, если украинского президента Владимира Зеленского «не устроит навязанное Киеву мирное соглашение».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал поддерживать Украину «до самого конца». По словам политика, Париж и Берлин обсудят все сценарии достижения мира на Украине и поддержку ВСУ на предстоящем заседании франко-германского совета по обороне и безопасности.