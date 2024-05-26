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22:32, 26 мая 2024Мир

Макрон призвал поддерживать Украину «до самого конца»

Президент Франции Макрон призвал поддерживать Украину «до самого конца»
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал поддерживать Украину «до самого конца». Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, Париж и Берлин обсудят все сценарии достижения мира на Украине и поддержку ВСУ на предстоящем заседании франко-германского совета по обороне и безопасности.

«Быть сегодня на стороне мира — значит, дать силу праву. Мир — это не капитуляция. Мир — это не отказ от принципов», — сказал он. Политик заявил о необходимости защищать свои границы и суверенитет, а также международное право. По его словам, этом поможет построить прочный мир. «Именно этот лагерь мы выбрали, это лагерь права на долгосрочную перспективу», — заявил Макрон.

Ранее французский лидер заявил, что Европа столкнулась с беспрецедентно большим количеством внешних и внутренних врагов и действительно может умереть, если не начнет решать несколько кризисов.

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      Марина Совина
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