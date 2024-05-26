Макрон заявил о беспрецедентном количестве врагов Европы

Президент Франции Макрон предупредил о возможной смерти Европы из-за врагов

Европа столкнулась с беспрецедентно большим количеством внешних и внутренних врагов и действительно может умереть, если не начнет решать несколько кризисов. Об этом на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию германской конституции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

По его словам, Европа переживает момент, от которого зависит ее существование. Во-первых, сложность связана с конфликтом на Украине, во-вторых, из-за подъема национализма страдает европейская демократия, а в-третьих, Европа должна справиться с вызовом, связанным с декарбонизацией, чтобы решение климатических проблем не повредило экономическому росту и индустриализации.

Две недели назад Макрон пообещал, что Евросоюз усилит поддержку Украины, потому что там на карту поставлены европейские будущее и безопасность. Глава Франции указал, что его страна должна вооружаться, чтобы быть готовой защитить себя.

Также Макрон вновь допустил, что Париж отправит войска на Украину, если Россия в действиях на Украине зайдет слишком далеко, хотя и выразил надежду, что до подобных мер дело не дойдет.