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18:04, 26 мая 2024Мир

Макрон заявил о беспрецедентном количестве врагов Европы

Президент Франции Макрон предупредил о возможной смерти Европы из-за врагов

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Европа столкнулась с беспрецедентно большим количеством внешних и внутренних врагов и действительно может умереть, если не начнет решать несколько кризисов. Об этом на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию германской конституции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

По его словам, Европа переживает момент, от которого зависит ее существование. Во-первых, сложность связана с конфликтом на Украине, во-вторых, из-за подъема национализма страдает европейская демократия, а в-третьих, Европа должна справиться с вызовом, связанным с декарбонизацией, чтобы решение климатических проблем не повредило экономическому росту и индустриализации.

Две недели назад Макрон пообещал, что Евросоюз усилит поддержку Украины, потому что там на карту поставлены европейские будущее и безопасность. Глава Франции указал, что его страна должна вооружаться, чтобы быть готовой защитить себя.

Также Макрон вновь допустил, что Париж отправит войска на Украину, если Россия в действиях на Украине зайдет слишком далеко, хотя и выразил надежду, что до подобных мер дело не дойдет.

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      Платон Щукин
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