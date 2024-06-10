Россиян предупредили об опасности в туристическом регионе на юге страны

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за риска пожаров

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС этого туристического региона на юге страны.

Спасатели предупредили, что 10 июня в северо-восточных и центральных районах края ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность четвертого и пятого класса.

Жителям и гостям региона посоветовали соблюдать меры безопасности. «Избегайте воздействия повышенной температуры, — отметили в ведомстве. — Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором».

Ранее в Сочи у туристов выманили 20 тысяч рублей за фото с птицей. В отношении фотографа составили два административных протокола.