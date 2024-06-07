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14:20, 7 июня 2024Путешествия

У отдыхающих в Сочи туристов выманили 20 тысяч рублей за фото с птицей

«ЧП Сочи»: у туристов в Сочи выманили 20 тысяч рублей за фото с попугаем

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Фотограф в Сочи выманил у туристов деньги за фото с птицей и угодил в полицию. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным источника, у 31-летнего мужчины не было документов на предпринимательскую деятельность. Он предлагал отдыхающим сфотографироваться с обезьяной за 500 рублей, а затем подсаживал к ним попугая и просил за фотографию уже 20 тысяч рублей.

В отношении нарушителя составили два административных протокола. Более того, правоохранители усматривают в его действиях признаки жестокого обращения с животными. Отмечается, что птицу изъяли.

Ранее на тайском курорте девушка обманула и обворовала туриста из Южной Кореи, после чего он едва не спрыгнул с балкона. Расстроенный мужчина сбросил вниз 100 тысяч батов (около 250 тысяч рублей) и угрожал, что причинит себе вред.

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      Фариза Бацазова
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