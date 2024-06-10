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18:25, 10 июня 2024Путешествия

Россиян причислили к самым расточительным нациям в мире

Россияне вошли в топ-10 самых расточительных туристов в мире

Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / Globallookpress.com

Российские туристы причислены к самым расточительным во время путешествий нациям в мире. Об этом сообщает Всемирная туристическая организация.

Так, Россия оказалась на девятом месте в топ-10, оставив позади Южную Корею. С 2022 года показатели РФ в указанном рейтинге поднялись с 11 места.

Лидером рейтинга в 2024 году стал Китай — граждане этой страны потратили на путешествия в сумме 196,5 миллиардов долларов. За ним следуют США (150 миллиардов долларов), Германия (112 миллиардов долларов), Великобритания (110 миллиардов долларов и Франция (49 миллиардов долларов). В топ-10 самых расточительных туристов также вошли уроженцы Канады, Италии и Индии.

Ранее готовящихся к отпуску россиян предупредили о риске рекордной жары в Турции. В июле 2023 года Турция уже сталкивалась с аномальной жарой. Тогда температура воздуха в Стамбуле поднялась до отметки в 41,3 градуса Цельсия

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      Марк Успенский
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