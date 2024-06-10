Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:31, 10 июня 2024Ценности

Россиянам перечислили вечно модные вещи

Руководитель Fashion СDEK.Shopping Попова: оверсайз-пиджаки остаются актуальными

Фото: Victoria Fox / Shutterstock / Fotodom

Руководитель категории Fashion СDEK.Shopping Елизавета Попова перечислила вечно модные предметы гардероба. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, в 1990-х модники обращались к брюкам-бананам, оверсайз-пиджакам, юбкам-карандашу и контрастным блейзерам. Сейчас же на смену брюкам-бананам пришли брюки-палаццо или зауженные к низу модели, при этом пиджаки с мужского плеча и юбки-карандаши так и остаются актуальными в 2024 году.

Материалы по теме:
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта 2022
По минимуму Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
По минимумуПочему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
2 июля 2018

«Популярные бренды при выпуске коллекций тоже часто придерживаются классического стиля, который был популярен в 1990-х годах», — подчеркнула собеседница издания и добавила, что подобные вещи можно найти в ассортименте массмаркетовых марок, в том числе Zara и Massimo Dutti.

В мае сообщалось, что одежда в стиле гангстеров стала трендом у мужчин.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В США признали причастность к военным авиакатастрофам на территории России

      Россияне отправились спасать гигантское морское животное весом в десятки тонн

      Суд Варшавы выдал ордер на арест бежавшего из Польши судьи

      На крыше российского театра взорвался газовый баллон и начался пожар

      В ЦБ заявили о пике перегрева экономики России

      В Москве представили распознающий пехоту дрон

      Баста поругался с сотрудниками ГАИ и ушел с концерта пешком

      В России заявили об опережающем развитии отечественного автопрома

      Беспилотник ВСУ уничтожен при попытке атаковать Россию

      Российским инвесторам предложили юаневые облигации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше