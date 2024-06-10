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11:22, 10 июня 2024Экономика

Россияне рассказали об изменении своего материального положения

ФОМ: 27 процентов россиян заявили об изменении своего материального положения

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Более четверти (27 процентов) опрошенных россиян заявили об изменении своего материального положения за последние два-три месяца, следует из результатов исследования, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) 19 мая.

При этом 11 процентов респондентов рассказали специалистам об улучшениях в этой сфере, еще 16 процентов — о том, что ситуация с достатком ухудшилась. Чаще о росте благосостояния говорила молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, а на отрицательную динамику жаловались россияне 46-60 лет — в обоих случаях по 20 процентов опрошенных.

Свое материальное положение назвали хорошим 24 процента граждан, плохим его сочли 17 процентов, а средним — 56 процентов. Как следует из материалов ФОМ, доля ответов из первой группы стабильно превышает второй вариант начиная с февраля 2023 года.

Ранее стало известно, что реальные располагаемые доходы россиян, как и в целом в 2023-м, увеличились в январе-марте 2024 года на 5,8 процента. В предыдущем квартале показатель вырос еще больше, на 7 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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