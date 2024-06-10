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17:44, 10 июня 2024Россия

Россияне сняли на видео найденную на улице человеческую ногу в пакете

Mash: в Нижегородской области жители нашли на улице пакет с человеческой ногой

В Лукоянове Нижегородской области жители нашли человеческую ногу в пакете и сняли ее на видео, ролик публикует Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, конечность могла остаться после ампутации в местной больнице, где такие операции проводились.

Администрация медучреждения проводит проверку. По правилам больницы ампутированную ногу должны были утилизировать и захоронить на кладбище.

В мае в Петербурге нашли пакеты с частями женского тела. Останки направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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      Елена Торубарова
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