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11:23, 10 июня 2024Экономика

Россияне стали реже откладывать в долларах

АСВ: доля сбережений в долларах в России упала почти втрое
СюжетНаселение России:

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Вклады населения России достигли рекордных за 13 лет объемов, при этом доля сбережений в долларах упала почти втрое. О том, что россияне стали реже откладывать в американской валюте, сообщил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев, его цитирует газета «Известия».

По словам эксперта, на фоне высоких ставок в банковскую систему пришло 10 триллионов рублей. При этом доля накоплений в долларах упала с 20 до 8 процентов. Эти средства станут ресурсом для дальнейшего развития экономики, подчеркнул Исаев.

По итогам первого квартала 2024 года прирост вкладов составил порядка пяти процентов, а к концу года отрасль может «спокойно выйти» на уровень прироста в 20 процентов и более, добавил представитель АСВ.

Также в России стали успешнее возвращать активы, хранившиеся за рубежом. Для этого привлекают партнеров из 43 компаний, которые за свой счет ведут розыск активов в 10 иностранных юрисдикциях. В 2022 году удалось вернуть 250 миллионов, а в 2023-м — 4,3 миллиарда рублей.

«Уже найдены активы на 15,5 миллиарда рублей, оформленные на подставных лиц, и примерно 5 миллиардов — оспариваемые сделки. Надеемся, вся эта сумма около 20 миллиардов рублей вернется в конкурсную массу и пойдет на расчеты с кредиторами обанкротившихся банков», — добавил Исаев.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев предложили освободить от налогов банковские вклады россиян на срок три года и более. Такие «длинные деньги» будут полезны для экономики страны, отметили авторы проекта. В поддержку идеи выступили Минфин и крупные банки.

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      Вячеслав Агапов
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