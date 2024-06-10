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19:23, 10 июня 2024Путешествия

Пилоты застрявшего в Москве рейса ушли отдыхать и оставили россиян в аэропорту

Пассажиры рейса в Египет застряли в аэропорту Шереметьево на 14 часов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пассажиры рейса в Египет застряли в московском аэропорту Шереметьево на 14 часов из-за пилотов, которые ушли отдыхать и оставили их. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что около 200 человек с четырех утра не могут вылететь из столицы России в Шарм-эш-Шейх. Причиной стала задержка вылета чартерного рейса UJ 612 авиакомпании AlMasria Universal Airlines. При этом пассажирам никаких внятных объяснений не дают.

«Сначала говорили, что не могут заправить борт, затем возникли проблемы с пилотами, которые ушли отдыхать. Представителя авиакомпании на месте нет, в Шереметьево нам советуют звонить в главный офис компании в Каире», — рассказала россиянка.

По ее словам, за все время ожидания им выдали лишь по 600 рублей на еду.

Ранее россияне провели в аэропорту Сочи полсуток перед вылетом за границу. Рейс в Стамбул задержали более чем на 14 часов по техническим причинам.

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