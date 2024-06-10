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19:43, 10 июня 2024Силовые структуры

Россиянин открыл огонь по прохожим из-за депрессии и был осужден

В Вологодской области суд приговорил к условному сроку стрелка по прохожим

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Вологодской области суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 36-летнего уроженца Архангельской области, который открыл огонь по прохожим из-за депрессии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов области.

Мужчину признали виновным по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Он раскаялся в содеянном. Потерпевший претензий к стрелку не имеет.

25 января осужденный был в съемной комнате общежития в Череповце. Вечером он открыл окно и несколько раз выстрелил из пневматической винтовки МР-512С в сторону продуктового магазина, на крыльце которого стояла компания мужчин. Одним из выстрелов подсудимый попал в голову 46-летнему череповчанину. Потерпевший получил поверхностную рану, поэтому травма не расценивается как причинившая вред здоровью.

На предварительном следствии стрелок рассказал, что в Череповец переехал в сентябре 2023 года из-за работы. Незадолго до случившегося он поругался с женой, которая вместе с их общим ребенком живет в Вологде. По словам осужденного, проживание отдельно от семьи в неблагоприятном районе чужого города его сильно расстраивало. Он описал свое состояние во время стрельбы как подавленное. В тот вечер мужчина готовил ужин и услышал во дворе дома громкие крики. Выглянув в окно, он увидел компанию из трех мужчин, которые выпивали на крыльце магазина. Подсудимый не выдержал и решил выстрелить из своей винтовки. При этом осужденный подчеркнул, что стрелял не по людям, а рядом с ними.

Ранее в московском районе Бибирево мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома по общественному транспорту с пассажирами, пострадали два человека.

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