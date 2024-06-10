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05:31, 10 июня 2024Путешествия

Россиянин побывал в селе Таджикистана и раскрыл секреты местных по принятию душа

Фото: Шухрат Саъдиев / Wikimedia

Российский тревел-блогер побывал в горном кишлаке Таджикистана и раскрыл секреты местных жителей по принятию душа без ванной комнаты. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, у жителей кишлаков нет отдельных помещений для умывания и купания. Для этой цели они используют чулан, где хранятся разные вещи, а также сухие листья для кормления коров. Скот же они держат в соседнем помещении, рассказал путешественник.

Кроме того, в селах нет горячей воды, поэтому приходится кипятить ее и смешивать с холодной родниковой водой. Именно так, с помощью тазика, местные жители купаются.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о традиции многоженства в Таджикистане. Он отметил, что официально оно запрещено, однако в отдаленных горных селениях жизнь «течет по своим порядкам», потому что там она намного тяжелее, чем в городе.

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      Марк Успенский
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