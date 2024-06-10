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20:51, 10 июня 2024Силовые структуры

Россиянина с поддельным паспортом осудили за совершенную в 2005 году расправу

В Кемеровской области суд приговорил мужчину за совершенное в 2005 году убийство

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд приговорил местного жителя к восьми годам и семи месяцам колонии строгого режима за совершенную в 2005 году расправу над 21-летней девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

С него также взыскали 900 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Мужчину признали виновным по статьям 105 и 327 УК РФ.

По версии следствия, в апреле 2005 года фигурант вместе с пострадавшей был около дороги Ленинск-КузнецкийКиселевск. Там он и совершил над ней расправу и скрылся. Тело нашли только в июле 2007 года.

Осужденный был объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение установили только в декабре 2022 года, когда подсудимый пытался воспользоваться поддельным водительским удостоверением в Новокузнецке. При себе у мужчины также нашли поддельный паспорт. Его сразу же задержали.

Ранее в Череповце суд приговорил к 25 годам колонии особого режима 50-летнего местного жителя, который в 2005 году расправился с таксистом.

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