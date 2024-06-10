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11:04, 10 июня 2024Силовые структуры

Российские подростки напали на дворника из-за замечания о брошенном мусоре

В Петербурге подростки ранили дворника, сделавшего им замечание из-за мусора

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге подростки напали с ножом на 32-летнего дворника. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в доме №152 на улице Бухарестской. Дворник увидел, что школьники бросают мусор с 12 этажа, и сделал им замечание. Тогда ребята вонзили нож ему в живот и избили. При выходе из подъезда подростки встретили еще одного мужчину, но он смог оказать им сопротивление. Дворника госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Полицейские уже задержали одного девятиклассника. Его доставили в отдел полиции, а затем передали родителям. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Москве полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, который расправился с помощью катаны с соперником.

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      Екатерина Кашурникова
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