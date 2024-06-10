В Москве мужчина ударил соперника в сердце катаной

МВД и Росгвардия задержали в Москве мужчину за убийство катаной соперника

В Москве полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, который расправился с помощью катаны с соперником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД.

10 июня в полицию поступил вызов от очевидцев о том, что в проезде Шокальского дерутся двое. Во время потасовки один из них нанес другому удар катаной в сердце. Раненого мужчину увезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам нашли подозреваемого. Он передан следователям. В отношении него возбуждено уголовное дело, уточнили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

9 июня сообщалось, что в Москве полицейские задержали нападавшего на прохожих с ножом мужчину.