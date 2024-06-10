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10:03, 10 июня 2024Силовые структуры

В Москве мужчина ударил соперника в сердце катаной

МВД и Росгвардия задержали в Москве мужчину за убийство катаной соперника

Фото: прокуратура Москвы

В Москве полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, который расправился с помощью катаны с соперником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД.

10 июня в полицию поступил вызов от очевидцев о том, что в проезде Шокальского дерутся двое. Во время потасовки один из них нанес другому удар катаной в сердце. Раненого мужчину увезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам нашли подозреваемого. Он передан следователям. В отношении него возбуждено уголовное дело, уточнили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

9 июня сообщалось, что в Москве полицейские задержали нападавшего на прохожих с ножом мужчину.

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      Любовь Ширижик
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