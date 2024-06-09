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16:28, 9 июня 2024Силовые структуры

В Москве задержали нападавшего с ножом на людей мужчину

Московские полицейские задержали нападавшего с ножом на людей мужчину

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве полицейские задержали нападавшего на прохожих с ножом мужчину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы столичного главка МВД.

Задержанным, как уточняется, оказался 47-летний мужчина, его удалось поймать усилиями сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) района Северное Измайлово. Его подозревают в совершении убийства и покушении на убийство.

По информации ведомства, после конфликта между двумя компаниями на Сиреневом бульваре задержанный мужчина нанес своим оппонентам множественные удары ножом. От его действий пострадали двое оппонентов, одну из жертв нападения доставили в медучреждение.

При этом подозреваемый тогда скрылся с места происшествия. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, уточнил собеседник агентства.

Ранее в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Тыве сообщили о вынесении вердикта по делу о нападении 16-летнего подростка на жителя города Чадан. Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и будет отбывать пятилетний срок в воспитательной колонии. Инцидент произошел в апреле 2023 года, тогда подросток учинил расправу с ножом над мужчиной из-за отказа купить ему алкоголь.

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      Анатолий Акулов
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