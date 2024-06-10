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09:51, 10 июня 2024Экономика

Российские производители удобрений обсудят с властями изменение НДПИ

Глава «Фосагро» Рыбников: предложенные изменения НДПИ можно скорректировать

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российские производители удобрений проведут с представителями Минпромторга и Минэкономразвития совещание по поводу предложенного Минфином повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), заявил глава «Фосагро» Михаил Рыбников. Его слова приводит РИА Новости.

Минфин предложил увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия — в 2,3 раза, фосфора — в 2 раза. Кроме того, в ведомстве захотели ввести акциз для производителей азотных удобрений на приобретение газа для производства аммиака в 1,2 тысячи рублей за тысячу кубометров. Эти изменения еще можно скорректировать, пояснил Рыбников.

По его мнению, необходимо выработать компромиссный вариант налоговых изменений для представителей отрасли. Повышение НДПИ, как подчеркнул Рыбников, должно пойти на пользу как федеральному бюджету, так и самим производителям удобрений. «Надо выбрать наилучший вариант, который бы решил и вопрос сбора средств, необходимых государству, и выбрал те механизмы, которые обеспечат дальнейшее развитие отрасли», — резюмировал глава «Фосагро».

Ранее глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев спрогнозировал по итогам этого года увеличение объемов экспорта отечественных удобрений примерно на 10 процентов, до 44 миллиона тонн. На эту же величину, согласно его ожиданиям, должен будет вырасти выпуск этой продукции (до 65,2 миллиона).

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