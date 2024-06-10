В России спрогнозировали заметный рост вывоза удобрений

Глава РАПУ Гурьев спрогнозировал рост экспорта российских удобрений на 10 %

По итогам 2024 года суммарные объемы вывоза российских удобрений могут увеличиться примерно на 10 процентов в сравнении с показателем 2023-го и достичь отметки в 44 миллиона тонн. Такой прогноз дал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Его слова приводит газета «Ведомости».

Он напомнил, что в 2023 году российские экспортеры вывезли за границу в общей сложности 40 миллионов тонн удобрений. Таким образом, в 2024-м показатель может увеличиться на 4 миллиона тонн. Объемы экспорта в этом году могут побить «абсолютный рекорд», установленный по итогам 2023-го, отметил глава отраслевой ассоциации.

Гурьев также спрогнозировал заметное наращивание объемов выпуска этой продукции в России. По итогам этого года показатель может увеличиться примерно на 10 процентов к уровню 2023-го и достичь отметки около 65,2 миллиона тонн. Для сравнения, в прошлом году объемы выпуска этой продукции в стране составили в общей сложности 59,3 миллиона тонн. Таким образом, за 12 месяцев показатель может вырасти на 5,9 миллиона тонн, резюмировал Гурьев.

Ранее агентство РИА Новости сообщило о годовом росте товарооборота России и США на 20 процентов по итогам апреля. За второй месяцев весны показатель достиг уровня в 332 миллиона долларов. Объемы экспорта из РФ в США за этот период времени увеличились на 37 процентов, до 298 миллионов долларов. При этом самым востребованным видом российской продукции у американских покупателей оказались удобрения.

