Торговля России и США выросла на 20 процентов

РИА Новости: торговля России и США прибавила 20 процентов в апреле

В апреле 2024 года торговля между Россией и США выросла на 20 процентов в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости.

В первом месяце второго квартала показатель торговли двух стран достиг 332 миллионов долларов, уточнило агентство. В своих расчетах оно ориентировалось на данные американской таможни.

Объем экспорта товаров из России прибавил 37 процентов, достигнув 298 миллионов долларов. На первом месте в этом списке значатся удобрения, на втором — платина (объемы ее реализации в годовом выражении увеличились в 32 раза), а на третьем — турбореактивные двигатели.

Ранее в России оценили риски из-за угрозы полного эмбарго США на торговлю с Москвой. По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, экономика РФ при таком сценарии не пострадает. Однако Штаты вряд ли смогут целиком отказаться от полного взаимодействия в торговле, поскольку существуют сырьевые и стратегические товары, в которых они действительно нуждаются, подчеркнул он.

О том, что американские власти задумались о полном запрете российских товаров, стало известно в начале июня. Об угрозе такого сценария предупредил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.