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12:36, 6 июня 2024Экономика

В России оценили риски из-за угрозы полного эмбарго США на торговлю с Москвой

Депутат Кирьянов: полное эмбарго США на торговлю с РФ не ударит по Москве

Фото: Nathan Howard / Reuters

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов дал оценку возможным рискам введения Вашингтоном всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией. В беседе с «Лентой.ру» депутат выразил уверенность, что полный запрет США на торговлю с РФ не ударит по Москве.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США могут ввести эмбарго на все российские товары. Эксперты подчеркивали, что полный запрет на все российские товары несет определенные риски для экономики РФ.

«У нас небольшой товарооборот с США, естественно, он уменьшился в последнее время. Я себе с трудом представляю ситуацию, при которой эмбарго на наши товары и запрет поставок этих товаров в США нанесет какой-то серьезный урон экономики России. Другое дело, что и США, наверно, не смогу отказаться полностью от поставок, потому что есть какие-то стратегические, сырьевые вещи, в которых США нуждаются. Если они это сделают, то будут закупать необходимые компоненты через третьи руки, что негативно повлияет на самих американцев», — сказал Кирьянов.

Попытки усиления санкционного давления на Россию продолжают предприниматься, но уже давно не приносят никакого практического эффекта.

Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политике

29 мая замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что в случае введения Вашингтоном полного торгового эмбарго на все поставки из России Москва будет противостоять этому решению и искать новые рынки для своих товаров.

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По его мнению, обсуждение возможного эмбарго ведется с целью оказания на Россию психологического воздействия и создания беспокойства в бизнес-сообществе и среди граждан. Рябков заверил, что Москва подготовится к подобным мерам, и уже сейчас наметилась тенденция переориентации российского экспорта на альтернативные рынки.

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      Кирилл Садовский
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