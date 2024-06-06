США могут запретить все российские товары. Как это ударит по экономике России?

В США готовят всеобъемлющее эмбарго на торговлю с РФ

США могут ввести эмбарго на все российские товары. Такую возможность допустил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Полный запрет на все российские товары несет определенные риски для экономики РФ, признали опрошенные РИА Новости эксперты, назвав ряд наиболее уязвимых секторов. Однако даже при этом могут найтись обходные пути, и к тому же эмбарго навредит не только самим Соединенным Штатам, но и Евросоюзу.

Сингх назвал идею эмбарго не лучшей, но необходимой

Экономист Сингх, которого называют главным архитектором антироссийских санкций, выступая в институте Брукингса, отметил, что полный запрет на товары из РФ — не лучшая идея, однако иного выхода он не видит.

История эмбарго — не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим Далип Сингх заместитель помощника президента США по национальной безопасности

Он также сообщил, что Белый дом продолжает изучать возможности расширения санкционного режима, а также того, как контролировать американский экспорт (видимо, имея в виду недопущение поставок товаров двойного назначения).

В свою очередь, замминистра финансов США Уолли Адейемо призвал западные компании пресечь экспорт в Россию критически важных компонентов через Китай. «США и Европа должны сделать решительный выбор в пользу Китая: китайские фирмы могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения», — заявил Адейемо.

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По словам представителя Минфина США, каждая страна-участница НАТО и поддерживающие Украину государства должны указать Китаю на недопустимость содействия военно-промышленному комплексу России.

В России от эмбарго сильнее всего могут пострадать энергетика, металлургия и высокие технологии

По мнению председателя правления ассоциации «Публичная дипломатия» Вадима Петрова, полное эмбарго несет объективные риски для российской экономики. Он предположил, что в таком случае могут снизиться доходы от экспорта энергоресурсов, ухудшится доступ к технологическим и промышленным товарам, усилится инфляционное давление из-за ограничения импорта.

«Наиболее чувствительными сегментами могут стать энергетический сектор, металлургия и высокотехнологичные отрасли. Однако историческая ретроспектива очевидно демонстрирует, что обходные пути для торговли всегда найдутся. Через третьи страны или использование теневых схем», — добавил Петров, допустив закупки Штатами через «серые» пути.

Председатель совета директоров «Трансинвеста» Дмитрий Семенов же счел, что эмбарго сильнее всего навредит Евросоюзу, особенно в энергетическом и промышленном плане. «Мы и так видим стагнацию в Европе, а также уход некоторых компаний в Штаты», — указал он. Параллельно могут еще сильнее укрепиться связи между Россией, Ираном, Венесуэлой, Китаем, Индией.

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При этом США остро нуждаются в некоторых товарах из России. Прежде всего это обогащенный уран, палладий и минеральные удобрения, напомнила эксперт кафедры международных экономических отношений экономического факультета РУДН Арина Тинькова. Так, почти все фосфатные удобрения в Штаты привозят именно из РФ. А урана, как утверждает Тинькова, в 2023 году США приобрели на рекордные 1,2 миллиарда долларов.

При этом для России США — на восьмом месте среди покупателей, это лишь 1,7 процента экспорта, уточняет экономист.

МИД России заявил о подготовке к полному эмбарго США

В случае введения Вашингтоном полного торгового эмбарго на все поставки из России Москва будет противостоять этому решению и искать новые рынки для своих товаров, рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его мнению, обсуждение возможного эмбарго ведется с целью оказания на Россию психологического воздействия и создания беспокойства в бизнес-сообществе и среди граждан. Рябков заверил, что РФ подготовится к подобным мерам, и уже сейчас наметилась тенденция переориентации российского экспорта на альтернативные рынки.

А посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что США и их союзники проиграют от собственных санкций. Дипломат добавил, что Штаты не думают об экономических интересах европейских государств. «Мы используем ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях», — подчеркнул он.