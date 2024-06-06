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10:34, 6 июня 2024Экономика

Названы риски для экономики России от полного эмбарго США

РИА Новости: США готовятся к полному эмбарго на торговлю с Россией

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Globallookpress.com

Власти США готовятся к возможности введения запрета на поставки всех российских товаров. О том, какие риски для экономики РФ несет полное эмбарго, рассказали эксперты в беседе с РИА Новости.

По словам председателя правления ассоциации «Публичная дипломатия» Вадима Петрова, Россия может потерять часть дохода от экспорта энергоресурсов. Также могут возникнуть проблемы с доступом к технологическим и промышленным товарам, а инфляционное давление из-за сокращения импорта может усилиться, спрогнозировал он.

Петров назвал наиболее чувствительными к возможному американскому эмбарго сферами экономики энергетический сектор, металлургию и высокотехнологичные отрасли. «Однако историческая ретроспектива очевидно демонстрирует, что обходные пути для торговли всегда найдутся. Через третьи страны или использование теневых схем», — заключил он.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх допустил, что в конечном итоге страна введет эмбарго на все российские товары. Он заявил, что такое решение — не лучшая идея, однако иного выхода он не видит. «Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим» — пояснил Сингх.

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