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04:55, 29 мая 2024Мир

Посол предрек проигрыш США от собственных санкций

Антонов заявил, что от рестрикций США проиграет Вашингтон и его союзники

Фото: MFA Russia / Globallookpress

США и их союзники проиграют от собственных санкций, предрек посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Отвечая на заявления Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении РФ, дипломат добавил, что Штаты не думают об экономических интересах европейских государств. Слова Антонова привело в своем Telegram-канале российское посольство в США.

«Мы используем ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях», — подчеркнул он.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх допустил возможность полного запрета продукции из РФ. Он заявил, что эмбарго — не лучшая идея, однако иного выхода он не видит.

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      Маргарита Пименова
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