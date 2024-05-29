Посол предрек проигрыш США от собственных санкций

Антонов заявил, что от рестрикций США проиграет Вашингтон и его союзники

США и их союзники проиграют от собственных санкций, предрек посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Отвечая на заявления Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении РФ, дипломат добавил, что Штаты не думают об экономических интересах европейских государств. Слова Антонова привело в своем Telegram-канале российское посольство в США.

«Мы используем ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях», — подчеркнул он.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх допустил возможность полного запрета продукции из РФ. Он заявил, что эмбарго — не лучшая идея, однако иного выхода он не видит.