Российские регионы захотели принять трудовых мигрантов из Афганистана

Татарстан и Чечня предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана

Ряд российских регионов захотел принять у себя трудовых мигрантов из Афганистана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) временном правительстве Афганистана Абдул Умари, его цитирует ТАСС.

По словам и.о. главы ведомства, рабочие места для афганских граждан в РФ предложили Чечня и Татарстан, в первую очередь речь идет о занятости в сельскохозяйственном секторе. Абдул Умари рассказал, что вопрос трудовых мигрантов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждался также на встречах с главой Минтруда РФ Антоном Котяковым и представителями Дагестана.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство совместно с Министерством юстиции предложили президенту России Владимиру Путину снять с «Талибана» статус запрещенной организации. «Без этого о признании [Россией новых афганских властей] говорить будет преждевременно», — заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.