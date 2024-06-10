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19:19, 10 июня 2024Экономика

Российские регионы захотели принять трудовых мигрантов из Афганистана

Татарстан и Чечня предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана

Фото: WANA / Reuters

Ряд российских регионов захотел принять у себя трудовых мигрантов из Афганистана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) временном правительстве Афганистана Абдул Умари, его цитирует ТАСС.

По словам и.о. главы ведомства, рабочие места для афганских граждан в РФ предложили Чечня и Татарстан, в первую очередь речь идет о занятости в сельскохозяйственном секторе. Абдул Умари рассказал, что вопрос трудовых мигрантов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждался также на встречах с главой Минтруда РФ Антоном Котяковым и представителями Дагестана.

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