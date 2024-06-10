Участники СВО: экс-заключенные из «Шторма Z» в бою часто принимали удар на себя

Участники специальной военной операции (СВО) заявили, что состоявшие в отряде «Шторм Z» бывшие заключенные в бою часто принимали удар на себя. С такой оценкой о действиях экс-арестантов выступили россияне, работавшие с ними на передовой, передает Daily Storm.

Некоторые военнослужащие в беседе с изданием поделились, что не сталкивались с проблемами в дисциплине штурмовиков. Один из бойцов отметил, что во время летнего наступления украинской армии экс-заключенные проявляли себя мужественнее многих. Мужчина подчеркнул, что они принимали удары в числе первых.

По его словам, вчерашние зэки «дрались как звери, неся огромные потери, но не убегали».

«Основные проблемы с дисциплиной у них возникают внутри отрядов, на почве бытовых ссор. Бывает, доходит до больницы, но приказы выполняют как надо», — пояснил военный.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре воевавшему в «Шторм Z» экс-чиновнику отказали в льготах по ранению.

