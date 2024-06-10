Российского чиновника застукали пьяным в юрте на безалкогольном Сабантуе

В Башкирии чиновника застукали пьяным в юрте на безалкогольном Сабантуе

В Башкирии главу Бакалинского района Олега Ефимова застукали пьяным в юрте на безалкогольном Сабантуе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Как выяснило российское издание, на празднике действовал сухой закон для всех, включая чиновников. Однако это не помешало главе Бакалинского района отметить праздник с горячительными напитками.

За подобное поведение Ефимова отчитал глава Башкирии Радий Хабиров. Он пообещал, что в другой раз «такие руководители будут искать работу вне пределов республики».

До этого сообщалось, что временно исполняющего обязанности замглавы управления Ространснадзора по Поволжскому федеральному округу Якова Кучеренко отчитали за отсутствие одного элемента одежды — галстука. С критикой выступил депутат Саратовской областной думы Михаил Исаев. По мнению последнего, чиновнику следует придерживаться делового стиля одежды.

Осуждение за внешний вид предваряло выступление Кучеренко с отчетом о проделанной в январе-апреле 2024 года работе.