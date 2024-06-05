Депутаты отчитали российского чиновника за отсутствие одного элемента одежды

В Саратове замглавы Ространснадзора Кучеренко отчитали за отсутствие галстука

Врио замглавы управления Ространснадзора по Поволжскому федеральному округу Якова Кучеренко отчитали за отсутствие одного элемента одежды — галстука. С критикой выступил депутат Саратовской областной думы Михаил Исаев, сообщает «Версия Саратов».

В своем заявлении Исаев подчеркнул, что чиновнику следует придерживаться делового стиля одежды. Осуждение за внешний вид предваряло выступление Кучеренко с отчетом о проделанной в январе-апреле 2024 года работе.

Как отреагировал сам Кучеренко на упрек, не уточняется.

Ранее сообщалось, что члена фракции «Новые люди» в Госдуме за надетые на заседание джинсы. Вице-спикер Думы Ирина Яровая заявила, что парламентарий, по ее мнению, одет неподобающе. Джинсы на депутате она назвала нарушением парламентской этики.

А один из самых скандальных депутатов России — избранный в первый созыв Госдумы Вячеслав Марычев — приходил на заседания Госдумы в футболке Megadeath и с пистолетом, противогазе, рясе священника, «костюме алкоголика», славянском одеянии, женской накладной груди и многих других эпатажных костюмах.