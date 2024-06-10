Российского общественника осудили за изготовление детской порнографии

В Красноярске суд приговорил общественника Мишина за изготовление порнографии

В Красноярске суд приговорил бывшего директора местного реабилитационного центра «Енисей» для наркозависимых, общественного деятеля Антона Мишина и его знакомого Дмитрия Мазая за изготовление детской порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мишин проведет в колонии строгого режима 12 лет, а Мазай — 16 лет. Мужчин также обязали выплатить по 400 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

По версии следствия, 16 сентября 2019 года осужденные сняли видео и фото порнографического содержания с участием двух несовершеннолетних девушек. После этого один из них переслал эти материалы знакомому. Следователи также считают, что подсудимые в декабре 2019 года вступили в интимные отношения с девушкой, не достигшей 16 лет.

Общественника и его знакомого задержали в 2020 году.

Ранее следователи завели уголовное дело на чемпиона России и СНГ по боксу Артура Осипова за склонение школьниц к изготовлению порно.