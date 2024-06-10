Российскую студентку арестовали за кулон с экстремистской символикой

Суд в Москве дал 7 суток ареста студентке из-за кулона с бандеровским трезубцем

Нагатинский районный суд Москвы назначил семь суток административного ареста студентке Виктории Мумриной из-за кулона с экстремистской символикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Установлено, что на шее у девушки находилась цепочка и кулон с бандеровским трезубцем — символом украинской организации «Тризуб им. Степана Бандеры» (внесена в список террористов и экстремистов, ее деятельность запрещена в России). «Данная символика является экстремистской на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года», — говорится в постановлении суда.

Студентку Института деловой карьеры признали виновной по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») КоАП РФ. В судебном заседании она признала свою вину и пояснила, что не знала о символе экстремистской организации на кулоне.

Ранее суд в Находке (Приморский край) арестовал на пять суток 37-летнюю местную жительницу, которая оставила маленькую дочь в такси и скрылась в лесу.