Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 10 июня 2024Наука и техника

Обнаружен возможный механизм развития рассеянного склероза

PLOS Pathogens: рассеянный склероз связали с вирусом Эпштейна-Барр

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Университета Бирмингема и Каролинского института обнаружили возможный механизм развития рассеянного склероза из-за инфицирования вирусом Эпштейна-Барр (EBV). Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

Специалисты изучили образцы крови людей с рассеянным склерозом, а также здоровых людей, инфицированных EBV, и людей, выздоравливающих от инфекционного мононуклеоза.

Оказалось, что Т-клетки, реагирующие на белки EBV, также распознают белки центральной нервной системы. Так, иммунная система может ошибочно атаковать миелиновую оболочку нейронов головного мозга, ошибочно распознавая их как вирусные белки EBNA1. Это явление называется перекрестной реактивностью.

Перекрестно-реактивные Т-клетки можно обнаружить как у людей с рассеянным склерозом, так и у людей без этого заболевания. Различия в функционировании этих иммунных клеток могут объяснить, почему лишь некоторые люди заболевают рассеянным склерозом после заражения EBV.

При рассеянном склерозе происходит разрушение миелина, что приводит к слабости и спастичности, когда мышцы непроизвольно сокращаются и напрягаются. Заболевание имеет аутоиммунную природу, то есть возникает при нежелательной реакции иммунной системы на клетки самого организма. Прогрессирование болезни выражается в ухудшении когнитивных функций и даже потере зрения.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто не имело смысла не разрешать». В США подтвердили, что ВСУ уже били по территории России американским оружием

      Обнаружен возможный механизм развития рассеянного склероза

      Требующие отставки Пашиняна демонстранты пригрозили перекрыть проспект в Ереване

      Финляндия отправила на Украину новейшие образцы вооружения

      «Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран

      Невеста заметила странное поведение жениха и поставила ему ультиматум

      В Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине

      Российские артиллеристы рассказали об обстановке на харьковском направлении

      Военным и добровольцам решили временно вернуть водительские права

      ГИБДД оштрафовала террориста из «Крокуса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше