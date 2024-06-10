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17:44, 10 июня 2024Из жизни

Семья потеряла отца и устроила в его честь веселое торжество

В США семья превратила похороны отца в праздник

В штате Аризона, США, семья потеряла отца, но решила отказаться от традиционного прощания и устроила веселое торжество. Об этом пишет Newsweek.

Кэти Янг прожила с мужем Брэндоном 16 лет, когда лишилась его из-за болезни. Она рассказала, что не хотела организовывать печальную церемонию в его память. «Я не могла даже думать о том, как буду сидеть в церкви и плакать во время выступлений родных и близких. Это было бы пыткой для меня и моих детей», — объяснила она. Так к ней и пришла идея организовать праздник.

Задумка мероприятия — почтить память Брэндона, но не слезами, а смехом. Кэти подготовила для 500 гостей различные активности, связанные с интересами ее мужа. Так, он очень любил рисовать и часто менял стиль прически и бороды. Янг придумала распечатать фотографии его лысой головы и предложить гостям нарисовать ему новую прическу.

Брэндон увлекался музыкой и за свою жизнь собрал внушительную коллекцию винила. Кэти принесла ее на праздник, чтобы каждый желающий мог забрать понравившуюся пластинку с собой. Кроме того, на мероприятии было много фруктового льда. По словам женщины, ее муж обожал это мороженое и мог съесть шесть штук за раз. Гостей также угощали любимым чипсами и конфетами Брэндона.

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Для детей на празднике организовали надувные батуты. Кэти призналась, что была счастлива, видя улыбки на лицах ее двух дочерей и сына. «То, что должно было стать самым тяжелым вечером их жизни, прошло просто прекрасно», — отметила она.

Подруга семья Янгов тоже поделилась впечатлениями от праздника: «Это ощущалось как-то тепло, по-семейному, казалось, что это еще не конец». Она подчеркнула, что организация такого торжества была лучшим способом попрощаться с Брэндоном.

Ранее сообщалось, что школьницу в Великобритании распределили в качестве практики на кладбище. Колледж отправил ее ухаживать за надгробиями.

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      Юлия Юткина
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